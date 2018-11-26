США выразили глубокую обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе
Постпред США при ООН Никки Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН сообщила о глубокой озабоченности Соединенных Штатов по поводу ситуации в районе Азовского моря, передает телеканал Fox News.
Хейли также заявила о поддержке Украины Вашингтоном и назвала инцидент «провокацией».
«Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента», — сказала Хейли.
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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.