«Он чахнет без этого»: друзья спасают Киркорова подарками на фоне аскезы

Друзья Киркорова рассказали, что готовят певцу много подарков на фоне аскезы

Близкие Филиппа Киркорова признались, что не собираются оставлять его без праздничных сюрпризов на фоне сообщений об «аскезе» артиста, которому 30 апреля исполнится 59 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

По словам знакомых артиста, покупка арт-объектов — страсть Киркорова, без которой ему тяжело жить.

«Чахнет он без этого, понимаете? Он может купить, но ведь проговорится кто-то, смеяться будут. Поэтому мы решили ему надарить разного, в апреле день рождения. Подарки ведь не портят аскезу, не считаются», — подчеркнули они.

В январе Андрей Малахов рассказал, что Киркоров взял аскезу на полгода на роскошь, а именно коллекционирование арт-объектов. Малахов объяснил, что пока певец хочет обдумать происходящее в его жизни.

26 января стало известно, что красногорский суд Московской области 6 февраля по существу приступит к рассмотрению иска охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову. С артиста требуют взыскать компенсацию морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью.

