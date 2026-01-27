Размер шрифта
«Он чахнет без этого»: друзья спасают Киркорова подарками на фоне аскезы

Друзья Киркорова рассказали, что готовят певцу много подарков на фоне аскезы
Натальная карта/VK

Близкие Филиппа Киркорова признались, что не собираются оставлять его без праздничных сюрпризов на фоне сообщений об «аскезе» артиста, которому 30 апреля исполнится 59 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

По словам знакомых артиста, покупка арт-объектов — страсть Киркорова, без которой ему тяжело жить.

«Чахнет он без этого, понимаете? Он может купить, но ведь проговорится кто-то, смеяться будут. Поэтому мы решили ему надарить разного, в апреле день рождения. Подарки ведь не портят аскезу, не считаются», — подчеркнули они.

В январе Андрей Малахов рассказал, что Киркоров взял аскезу на полгода на роскошь, а именно коллекционирование арт-объектов. Малахов объяснил, что пока певец хочет обдумать происходящее в его жизни.

26 января стало известно, что красногорский суд Московской области 6 февраля по существу приступит к рассмотрению иска охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову. С артиста требуют взыскать компенсацию морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью.

Ранее Пригожин раскрыл причины, по которым фанатки отказались от Стаса Михайлова.
 
