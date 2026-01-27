Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Антонов, Киркоров, Басков и Shaman выйдут на одну сцену к 8 марта

В Москве состоится большой праздничный концерт «О чем поют 8 марта»
Пресс-служба концертного зала «Москва»

В концертном зале «Москва» 4 и 5 марта состоится большой праздничный концерт «О чем поют 8 марта», посвященный Международному женскому дню. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

«В этот вечер на одной сцене соберутся главные звезды российской эстрады, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции, яркие впечатления и весеннее настроение!» — обещает оргкомитет мероприятия.

На одну сцену выйдут Юрий Антонов, Игорь Крутой, Shaman, Алексей Чумаков, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Эмин, Алексей Воробьев, Александра Воробьева и другие артисты (в программе возможны изменения).

Они представят лучшие хиты и новые песни о любви к женщинам. На концерте будет вестись телесъемка с последующим эфиром на канале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что Джейсон Деруло выбирает песню на русском для исполнения в Москве.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!