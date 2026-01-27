Антонов, Киркоров, Басков и Shaman выйдут на одну сцену к 8 марта

В Москве состоится большой праздничный концерт «О чем поют 8 марта»

В концертном зале «Москва» 4 и 5 марта состоится большой праздничный концерт «О чем поют 8 марта», посвященный Международному женскому дню. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

«В этот вечер на одной сцене соберутся главные звезды российской эстрады, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции, яркие впечатления и весеннее настроение!» — обещает оргкомитет мероприятия.

На одну сцену выйдут Юрий Антонов, Игорь Крутой, Shaman, Алексей Чумаков, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Эмин, Алексей Воробьев, Александра Воробьева и другие артисты (в программе возможны изменения).

Они представят лучшие хиты и новые песни о любви к женщинам. На концерте будет вестись телесъемка с последующим эфиром на канале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что Джейсон Деруло выбирает песню на русском для исполнения в Москве.