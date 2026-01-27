Размер шрифта
В Москве резко подскочили цены на такси на фоне снегопада

SHOT: в утренний час пик средний чек за такси вырос на 25% из-за снегопада
Юрий Кочетков/РИА Новости

В Москве в утреннее время средний чек за такси вырос на 25% на фоне снегопада. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Как объяснили специалисты, тарифы на поездки в непогоду не меняются. Цена поездки рассчитывается для точки отправления. Поэтому в периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который помогает привлечь на линию больше водителей и уехать тем, кому важно отправиться прямо сейчас», — сказано в посте.

Как уточняется, во вторник, 27 января наибольший спрос был при поездках из спальных районов в центр и к пересадочным узлам. После утреннего часа пик обстановка стабилизировалась, но непогода ухудшила дорожную ситуацию — время в пути увеличивается до 30%, а стоимость поездки увеличилась на 15–20%.

В Москве пробки достигли 9 баллов из-за сильного снегопада. Ночью 27 января в столице выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, что парализовало движение. Серьезно затруднен проезд по МКАД. В Департаменте транспорта водителям посоветовали отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, поскольку время в пути на автомобиле увеличивается в 2–3 раза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

