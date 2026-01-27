В Госдуме назвали жалкими попытки Эстонии исказить историю через паспорта

Замена в паспортах граждан Эстонии, родившихся на территории Псковской области, указания места рождения «Россия» на «Эстония» является попыткой исказить историю. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Вы играете с историей, нельзя играть ей, это неправильно. Результат какой здесь будет? Да никакого не будет результата. Просто в очередной раз мы видим жалкие попытки искажения истории с дальнейшими попытками провокаций — на это они рассчитывают», — заявил депутат.

Он охарактеризовал эти действия как политические игры и фальсификацию, отметив, что исторически эти земли не принадлежали Эстонии.

26 декабря эксперт в области международных отношений и безопасности, доктор политических наук Адам Бернар рассказал, что в паспортах граждан Эстонии, которые родились на территории Псковской области, убрали Россию как место рождения.

Бернар добавил, что в начале ноября в Таллине внесли изменения в административные процедуры, которые касаются указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности. По его словам, подобные меры не принесут пользу Эстонии, поскольку на границе российская сторона может признать такие документы недействительными.

Ранее в посольстве России назвали территориальные претензии Эстонии неприемлемыми.