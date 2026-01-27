Размер шрифта
В Киеве могут начать рыть уличные туалеты

Telegram-канал Политика Страны

В Киеве могут начать рыть уличные туалеты, если замерзнет канализация. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы. Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе», — сказал глава администрации одного из районов Максим Бахматов.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40-60% в девяти областях.
 
