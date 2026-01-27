Россиянин десять лет избивал свою дочь и избежал колонии

В Архангельске вынесли приговор мужчине, который десять лет избивал свою дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в период с июня 2014 года по май 2024 года. Мужчина из-за недовольства поведением своей дочери 2009 года рождения систематически избивал ее, а также оскорблял ее, унижая человеческое достоинство девочки. О происходящем в семье стало известно, когда ребенок рассказал об истязаниях школьному психологу.

Ломоносовский районный суд признал мужчину виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ. Ему назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, в пользу ребенка с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Ранее в Новокузнецке мать получила условный срок за воспитание сына подзатыльниками.