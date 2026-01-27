Размер шрифта
Количество россиян с ипотекой достигло 11 млн

Аналитик Филиппов: число ипотечных заемщиков достигло 11 млн человек
Александр Кряжев/РИА Новости

Число ипотечных заемщиков в России по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек. Об этом сообщил РИА Новости директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.

Он отметил, что сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне — на конец прошлого года он составил 23,15 трлн рублей.

По его словам, такой рост ипотечного портфеля происходит благодаря программам льготного кредитования на покупку жилья, действующим в течение последних пяти-семи лет и вышедшим на пик выдач в середине 2023-2024 годов.

23 января ипотечный брокер и риелтор Дмитрий Ракута заявил, что рынку жилья на текущий год прогнозируют кризис, который в большей степени затронет первичку.

По его словам, ожидается падение спроса со стороны потребителей, корректировка цен на 25%, а также другие сложности, с которыми предстоит столкнуться застройщикам на фоне «закручивания гаек» со стороны Центробанка относительно льготных программ кредитования.

Ранее банки зафиксировали рекордный спрос на ипотеку.
 
