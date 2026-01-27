Военный историк раскрыл планы США в Гренландии

На авиабазе в Туле (ныне Питуффик) на севере Гренландии размещен американский радар дальнего обнаружения, способный отслеживать цели в космосе. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков в интервью газете «Известия».

По его словам, российским аналогом этой системы является станция «Воронеж». Эксперт отметил, что Соединенные Штаты давно используют Гренландию в военных интересах.

Если США смогут приобрести Гренландию, они развернут на острове новейшую систему противовоздушной обороны Golden Dome, но и это не станет серьезной угрозой для современных российских вооружений, предположил Болтенков.

Историк добавил, что расширение присутствия США в Арктике не несет прямой угрозы России, и у каждой стороны есть свои законные зоны интересы в регионе.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее в парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО.