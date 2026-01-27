Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Военный историк раскрыл планы США в Гренландии

Историк Болтенков: США разместили радар в Туле, способный следить за космосом
Marko Djurica/Reuters

На авиабазе в Туле (ныне Питуффик) на севере Гренландии размещен американский радар дальнего обнаружения, способный отслеживать цели в космосе. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков в интервью газете «Известия».

По его словам, российским аналогом этой системы является станция «Воронеж». Эксперт отметил, что Соединенные Штаты давно используют Гренландию в военных интересах.

Если США смогут приобрести Гренландию, они развернут на острове новейшую систему противовоздушной обороны Golden Dome, но и это не станет серьезной угрозой для современных российских вооружений, предположил Болтенков.

Историк добавил, что расширение присутствия США в Арктике не несет прямой угрозы России, и у каждой стороны есть свои законные зоны интересы в регионе.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее в парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!