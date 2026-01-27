Размер шрифта
В Астраханской области задержали подозреваемого в финансировании терроризма

ФСБ: жителя Астрахани арестовали по делу о финансировании террористов из Украины
В Астраханской области возбудили уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в финансировании одной из украинских террористических организаций. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, противоправную деятельность мужчины удалось выявить в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следствие установило, что подозреваемый переводил денежные средства представителям террористической организации с использованием мессенджера Telegram. После задержания он дал признательные показания, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 2001 года рождения по статье о финансировании терроризма. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, а также штраф до 700 тыс. рублей.

В УФСБ отметили, что следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.

Ранее 16-летнего москвича осудили на пять лет за участие в террористической организации.
 
