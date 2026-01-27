Размер шрифта
Российского депутата осудят за нападение на коллегу во время заседания

В Новосибирской области депутат во время заседания напал на коллегу
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутата из Новосибирской области предстанет перед судомм за нападение на коллегу во время заседания, сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело по статье по пункту «г» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга) возбудили в отношении 44-летнего члена Совета депутатов города Бердска.

Инцидент произошел 25 июня 2025 года на заседании комитета городского Совета депутатов. По данным следствия, в ходе жаркого обсуждения процессе обсуждения приоритетности исполнения наказов избирателей между двумя парламентариями вспыхнул конфликт.

Обвиняемый нанес потерпевшему удар по голове, в результате чего тот получил телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Дело передано мировому судье Бердска для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет и запрет занимать определенные должности.

Ранее российский чиновник через суд заставил пенсионерку платить ему за обидные посты в соцсетях.
 
