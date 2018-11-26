Климкин рассказал, с кем Киев обсуждает инцидент в Черном море

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Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что обсуждает инцидент в Черном море с представителями мирового сообщества. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам министра, в связи с произошедшим он общается с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини и своей коллегой из Канады Христей Фриланд. Климкин подчеркнул, что мировое сообщество сделало выводы из ситуации с присоединением Крымского полуострова к российской территории и его реакция в данной ситуации должны быть «быстрой и мощной».

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Ранее сообщалось, что Керченский пролив открыли для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.