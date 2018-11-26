В Госдуме обвинили Киев в дестабилизации ситуации в Черном море

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что украинские власти сознательно пошли на дестабилизацию в Черном море, передает РИА «Новости».

Он отметил, что для этого они использовали «подневольных военнослужащих».

«Жалко, что президент Украины Петр Порошенко сам не захотел возглавить проход украинских военных кораблей. Это был бы поступок настоящего мужчины, но в Киеве привыкли использовать подневольных людей как разменную монету для достижения своих политических грязных целей и создания опасных провокационных ситуаций», — сказал Шеремет.

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По его мнению, провокация украинской стороны в Черном море у берегов Крыма координировалась извне.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за ситуации в Азовском море.