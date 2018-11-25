Лавров допустил возможность новых провокаций антироссийских сил в США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность новых провокаций со стороны внутриполитических сил в США, передает РИА «Новости».

По словам министра, Россия не может поручиться за то, что старающиеся «подорвать президентство Дональда Трампа», не будут прибегать к новым провокациям.

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«Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва открыта для диалога, и назвал «святой обязанностью» усилия по организации встреч президентов двух «великих стран».

Лавров также обратил внимание на то, что в последнее время в восстановлении каналов диалога между Москвой и Вашингтоном наметились некоторые позитивные тенденции.

Ранее глава российского МИДа выразил надежду на адекватность Лондона.