СМИ: США хотели провести тайный саммит с КНДР в 1979 году
Правительство США планировало организовать секретный саммит с Северной и Южной Кореей в 1979 году. Об этом сообщает «Ренхап».
По данным агентства, тогдашний президент США Джимми Картер хотел провести встречу с лидерами КНДР и Южной Кореи.
Как отмечается, саммит должен был пройти в Джакарте, наиболее удобном месте для всех сторон.
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Однако, Картеру так и не удалось убедить власти КНДР принять участие в саммите.
12 июня 2018 года состоялся первый в истории саммит США и КНДР.