Лавров заявил о надежде на адекватность Лондона

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова начальника британского Генштаба Марка Карлтона-Смита о том, что Россия представляет большую угрозу, нежели группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, он слышал об этом высказывании военного, однако Москва не может никому запретить «проявлять интеллектуальные и политические способности». При этом он выразил надежду на то, что в Лондоне проверяют подобные заявления на адекватность.

Реклама

«Мы не можем влиять на решения британского правительства относительного того, кому они доверяют руководство своими вооруженными силами», — добавил Лавров.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.