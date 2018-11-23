В МИД России оценили итоги визита Болтона в Москву

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Руководитель департамента Министерства иностранных дел по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва не видит улучшений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после визита в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, передает РИА «Новости».

По его слова, в министерстве не наблюдают «никакого позитива» по результатам визита Болтона.

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«Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву», — заявил Ермаков.

Визит Болтона в Россию состоялся 22 октября.

В рамках поездки Болтон встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, стороны провели переговоры в Москве.