В МИД России оценили итоги визита Болтона в Москву
Руководитель департамента Министерства иностранных дел по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва не видит улучшений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после визита в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, передает РИА «Новости».
По его слова, в министерстве не наблюдают «никакого позитива» по результатам визита Болтона.
«Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву», — заявил Ермаков.
Визит Болтона в Россию состоялся 22 октября.
В рамках поездки Болтон встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, стороны провели переговоры в Москве.