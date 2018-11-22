Стало известно, как будут регулироваться отношения Британии и ЕС после Brexit
Согласно проекту Политической декларации по будущим отношениям между Евросоюзом и Великобританией, стороны создадут совместный комитет по реализации будущих отношений сторон после Brexit, передает ТАСС.
Уточняется, что в комитет должны войти представители сторон на соответствующем уровне, которые будут устанавливать свои собственные правила процедуры, принимать решения по взаимному согласию и собираться так часто, как это требуется для выполнения его задач.
«Сторонам следует создать совместный комитет, отвечающий за осуществление будущих отношений и надзор за их функционированием, содействие разрешению споров, как указано ниже, и вынесение рекомендаций относительно их развития», — говорится в декларации.
Также предполагается возможность создания специализированных подкомитетов для оказания ему помощи в выполнении задач.
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Испания проголосует против сделки Мэй по Brexit.