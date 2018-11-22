Лавров встретится с Ле Дрианом во Франции

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита во Францию встретится с министром иностранных дел страны Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«27 ноября состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Францию», — сказала Захарова.

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По ее словам, в ходе поездки Лаврова предполагается обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, включая подготовку запланированного на 17 декабря заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.

Ранее Сергей Лавров назвал нездоровой ситуацию вокруг ОЗХО.