Могерини жестко прокомментировала ситуацию с Косово

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обратилась ко властям непризнанного Косово с требованием отменить введенные таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Официальное заявление было опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«Правительство Косова должно немедленно аннулировать эти решения», — говорится в тексте официального сообщения.

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Она также подчеркнула, что подобные действия являются явным нарушением соглашения о свободной торговле в центральной Европе.

Ранее сообщалось, что президент Сербии экстренно встретится с послом России из-за действий Косово.