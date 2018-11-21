Могерини жестко прокомментировала ситуацию с Косово
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обратилась ко властям непризнанного Косово с требованием отменить введенные таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Официальное заявление было опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.
«Правительство Косова должно немедленно аннулировать эти решения», — говорится в тексте официального сообщения.
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Она также подчеркнула, что подобные действия являются явным нарушением соглашения о свободной торговле в центральной Европе.
Ранее сообщалось, что президент Сербии экстренно встретится с послом России из-за действий Косово.