Telegraph: Меркель может отказаться подписывать соглашение по Brexit

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Представители немецких властей предупредили послов Евросоюза о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель откажется от участия в саммите по выходу Великобритании из ЕС, передает The Telegraph.

Сообщается, что Меркель примет такое решение в случае, если продолжаться внутренние споры об условиях соглашения между Великобританией и ЕС.

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Ожидается, что на саммите может состояться подписание сделки по Brexit.

Ранее в Испании подтвердили намерение заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара.