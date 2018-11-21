Telegraph: Меркель может отказаться подписывать соглашение по Brexit
Представители немецких властей предупредили послов Евросоюза о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель откажется от участия в саммите по выходу Великобритании из ЕС, передает The Telegraph.
Сообщается, что Меркель примет такое решение в случае, если продолжаться внутренние споры об условиях соглашения между Великобританией и ЕС.
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Ожидается, что на саммите может состояться подписание сделки по Brexit.
Ранее в Испании подтвердили намерение заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара.