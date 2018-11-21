Guardian выявила рост поддержки популистов в Европе за 20 лет

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За последние 20 лет поддержка популистских партий в Европе увеличилась более чем втрое, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на совместное с группой политологов исследование.

Увеличение поддержки в Европе позволило популистским лидерам занять правительственные посты в 11 странах и бросить вызов установившемуся политическому порядку на континенте, подчеркивает газета. Отмечается, что рост поддержки популистских партий, особенно правых, выявлен в результате анализа их деятельности на выборах в 31 европейской стране в течение двух десятилетий.

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Исследование показало, что рост поддержки популистов начинается с 1998 года. Однако два десятилетия назад популисткие партии были еще «маргинальными», им отдавали всего 7% голосов, говорится в материале.

В 1990-х годах популисты пользовались успехом в Норвегии, Швейцарии и Италии. Ближе к началу второго тысячелетия популистские идеи начали распространяться от Нидерландов до Франции, а также Венгрии и Польши. С тех пор популизм, который находится в оппозиции к истеблишменту, резко укрепился, особенно после финансового кризиса 2008 года и ситуации с беженцами в 2015 году, пишет The Guardian.