Лавров назвал нездоровой ситуацию вокруг ОЗХО

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал как «нездоровую» ситуацию вокруг наделения технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) дополнительными функциями, передает РИА «Новости».

«Мы уже комментировали эту нездоровую и крайне опасную ситуацию как по линии нашего министерства иностранных дел, так и по линии российской делегации, которая участвовала в заседании Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Ситуация тревожная», — сказал Лавров.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что наделение организации атрибутивным механизмом направлено против России.