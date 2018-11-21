Северокорейский перебежчик рассказал об отношении молодежи к Ким Чен Ыну

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Северокорейский перебежчик рассказал о том, как молодое поколение относится к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает телеканал Sky News.

25-летний солдат О Чон Сон был серьезно ранен, когда пересекал границу под градом пуль. В своем первом интервью японской газете «Санкэй симбун» он заявил, что его поколение не испытывает чувства преданности к северокорейскому лидеру. Ske News напоминает, что еще год назад побег Чон Сона через демилитаризованную зону в Пханмунджоме попал в заголовки мировых новостей.

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В своем первом интервью сын генерал-майора заявил, что не чувствует преданности к северокорейскому руководству.

«На Севере люди, особенно молодое поколение, равнодушны друг к другу, к политике, к своим лидерам, и они не испытывают чувства преданности», — сказал он газете «Санкэй симбун».

По его ощущениям, порядка 80% молодых людей «равнодушны» к верховному главнокомандующему КНДР.

Северокорейский солдат полагает, что отсутствие лояльности и преданности к руководству Северной Кореи вполне объяснимо из-за существующей наследственной системы передачи власти, которая воспринимается как данность.

Перебежчик из КНДР также опроверг информацию СМИ о том, что в Северной Корее он объявлен в розыск за убийство. По его словам, в день побега у него были проблемы с друзьями, после чего он выпил, но на обратном пути он прорвался через блокпост. Опасаясь казни северокорейский солдат решил двигаться в сторону Юга, говорится в материале.

«Я боялся, что меня могут казнить, если я вернусь, поэтому я пересек границу», — сказал О Чон Сон, добавив, что не сожалел о дезертирстве.