Приговор экс-президенту Южной Кореи оставили без изменений

Апелляционный суд Южной Кореи отклонил ходатайство прокурора об увеличении срока заключения экс-президента страны Пак Кын Хе, сообщает «Ренхап».

По этому уголовному делу она была осуждена на два года лишения свободы.

Ранее апелляционный суд Республики Корея приговорил бывшую главу страны Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения.

Апелляционный суд начал рассмотрение дела против Пак Кын Хе по требованию прокуроров, которые посчитали предыдущий приговор экс-президенту слишком мягким. Сторона обвинения требовала, чтобы бывшего южнокорейского лидера приговорили к 30 годам лишения свободы, а также оштрафовали на 118,5 млрд вон.