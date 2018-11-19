Наследный саудовский принц посетит саммит G-20 в Аргентине
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд будет участвовать в работе Группы двадцати (G-20) в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халеда аль-Фалеха.
«Наследный принц будет участвовать в саммите группы 20 в Аргентине», — сказал министр в эфире телеканала Al Arabiya.
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Дополнительные подробности не приводятся.
Саммит G-20 в Аргентине продлится с 30 ноября по 1 декабря.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция «очень скоро» решит, стоит ли вводить санкции против Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.