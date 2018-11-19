Премьер Чехии объяснил слова сына психическим заболеванием

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с сыном в Швейцарии заявил, что его сын по-прежнему в убежден в том, что был увезен в Крым против своей воли, сообщает Radio Praha.

Слова сына заявил премьер объяснил его психическим заболеванием. Бабиш отметил, что поездку сына в Россию рекомендовала его психиатр, русский супруг которой сопровождал Андрея сначала в Москву, а затем в Крым.

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Премьер Чехии также рассказал, что подруга сына является украинкой.

«Они познакомились в Крыму, ее семья живет в Кривом Роге, и они туда ездили», — заявил Бабиш.

Сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщил о том, что в 2017 году он был против собственной воли доставлен в Крым, где его удерживали, чтобы скрыть от следователей на фоне громкого расследования по делу фирмы «Гнездо аиста» о коррупционных преступлениях против его отца.

Ранее сообщалось, что Бабиш нарушил традицию возложения цветов, так как должен был вылетать к своему сыну в Швейцарию.