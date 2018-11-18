Премьер Чехии поговорил с сыном о его «похищении» и вывозе в Крым
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своем фейсбуке сообщил, что встретился с бывшей женой и сыном от первого брака, который рассказал в интервью о том, что он был якобы похищен и незаконно вывезен в Крым людьми, работающими на его отца.
«Они уже поняли, как пресса использовала их. Что они (журналисты) пытаются использовать моего больного сына и настроить его против меня», — сказал Бабиш.
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Он рассказал, что провел с родственниками вместе пять часов, они играли в шахматы.
Ранее сообщалось, что Бабиш нарушил традицию возложения цветов из-за сына.