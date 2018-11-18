Макрон в Бундестаге призвал противостоять угрозе со стороны крупных держав

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в Бундестаге заявил, что европейские страны должны быть сильными, чтобы противостоять угрозе со стороны крупных держав, передает France 24.

«Европа и входящий в нее союз Франции и Германии обязаны внести свой вклад, чтобы не допустить погружения мира в хаос, а идти по мирному пути. Именно поэтому Европа должна быть более сильной и более независимой», — сказал Макрон.

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Он подчеркнул, что Европа может не сыграть свою роль, если она не будет противостоять угрозе со стороны крупных держав и не отнесется с большей ответственностью к собственной обороне и безопасности, смирившись со второстепенной ролью на мировой арене.

Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона упал до рекордно низких 25%.