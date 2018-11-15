СМИ внесли ясность в ситуацию с Путиным и металлодетектором

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Охранники Восточно-азиатского саммита заявили, что президент России Владимир Путин не проходил через рамку металлоискателя, а прошел в здание конгресс-центра через обычный турникет, передает сайт kp.ru.

«Ты с ума сошел? Это же Путин! Кто же его досмотрит?!», — ответил на вопрос корреспондента один из охранников мероприятия.

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Отмечается, что к конгресс-центру ведут два пути, только один из которых проходит через рамку металлоискателя.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что он не проходит через рамку металлодетектора на входе в конгресс-центр на саммите АСЕАН.