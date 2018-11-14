Канцлер Австрии с ухмылкой ответил на обвинения по делу о «русском шпионе»

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что обвинения в публичной огласке дела о бывшем полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России, вызывают у него ухмылку, передает РИА «Новости».

«Простите, но я не могу не ухмыльнуться… Что было бы, если бы мы сделали по-другому? Есть сведения, что в Австрии есть предполагаемый шпион, который за несколько лет получил от России 300 тысяч евро за шпионаж в австрийских вооруженных силах и передачу данных России. И мы как правительство говорим: «По этому поводу мы ничего не будем говорить», или: «Нам это не мешает», или: «У нас с этим никаких проблем»?», — сказал Курц.

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Он подчеркнул, что в ином случае правительство могли обвинить в том, что оно делает для России исключение.

Ранее подозреваемый по делу о шпионаже в пользу России высказался о происходящем.