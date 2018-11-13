Песков прокомментировал одновременное отсутствие Путина и Медведева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал одновременное отсутствие в стране главы государства и премьер-министра, которые находятся в зарубежных поездках, передает РИА «Новости».

«Все-таки мы живем с вами в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, кто руководит страной в отсутствие президента и председателя правительства.

«При этом, конечно, при планировании поездок все-таки стараются, скажем так, избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки по недопустимости такого не существует», — добавил он.

Ранее Песков рассказал, о чем договорились Путин и Трамп в Париже.