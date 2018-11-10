Могерини высказалась о грядущих выборах в Донбассе

Европейский союз не признает результаты выборов глав и депутатов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые пройдут 11 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Отмечается, что ЕС считает эти выборы «незаконными» и осуждает их, поскольку «они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины».

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По словам Могерини, Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов только в рамках украинского законодательства, а также в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

Она подчеркнула, что эти договоренности остаются ключом к разрешению конфликта на Украине.

Ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что никто не признает выборы в Донбассе.