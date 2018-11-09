Помпео: США не хотят холодной войны с Китаем

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не хотят холодной войны с Китаем, передает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон, напротив, желает, чтобы Пекин ответственно подходил к своим действиям.

«США не преследуют политику холодной войны с Китаем. Напротив, США хотят, чтобы Китай действовал ответственно», — сказал Помпео.

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Данное заявление он сделал по итогам двустороннего стратегического диалога США и Китая, который состоялся в Вашингтоне в пятницу, 9 ноября.

Ранее Помпео заявил, что США намерены сотрудничать с Китаем по санкциям против Ирана.