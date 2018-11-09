Абэ созвонился с Трампом после выборов в США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственный источник.

Отмечается, что стороны обсудили торговые отношения между странами, а также вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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В издании напомнили, что Трамп на пресс-конференции по итогам выборов заявил, что Япония «несправедливо» относится к США в вопросах торговли. По словам президента, Япония поставляет в США свои машины по сниженным пошлинам, однако не позволяет ввозить к себе американские автомобили на таких же условиях.

Ранее сообщалось, что Трамп и Абэ договорились начать переговоры о новом торговом соглашении.