Трамп рассказал об отношениях с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

Трамп назвал отношения с обоими лидерами «хорошими», однако уточнил, что Си Цзиньпина он знает лучше.

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«Но у меня с обоими очень хорошие отношения. У меня была очень хорошая встреча с российским (лидером)», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует 11 ноября встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках общего ланча в Париже, после чего ожидает полноформатной встречи на саммите G20 в Аргентине.