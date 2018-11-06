На Украине завершили расследование против призывавшего «завоевать Москву» министра

Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна, передают «Украинские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Завершили. Будем открывать материалы для ознакомления», — сказал источник.

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Он также отметил, что после этого министру вручат обвинительный акт, а дело передадут в суд. Сроки передачи дела источник уточнить не смог.

Ранее Омелян призвал украинцев «вооружаться и отвоевывать у России Краснодарский край и Москву».