Бурятия и Забайкалье включены в ДФО
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Документ размещен официальном портале правовой информации.
Таким образом число регионов в составе ДФО составило 11.
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Ранее Бурятия и Забайкалье входили в состав Сибирского федерального округа (СФО).
Документ обязывает российское правительство привести свои акты в соответствие с указом Путина за три месяца.
Также руководитель администрации президента должен утвердить штатную численность аппаратов полпредов главы России в СФО и ДФО.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России.