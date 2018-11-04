Бурятия и Забайкалье включены в ДФО

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Документ размещен официальном портале правовой информации.

Таким образом число регионов в составе ДФО составило 11.

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Ранее Бурятия и Забайкалье входили в состав Сибирского федерального округа (СФО).

Документ обязывает российское правительство привести свои акты в соответствие с указом Путина за три месяца.

Также руководитель администрации президента должен утвердить штатную численность аппаратов полпредов главы России в СФО и ДФО.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России.