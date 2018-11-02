В Совфеде прокомментировали арест судна в Мариуполе

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал арест в Мариуполе корабля из России, перевозившего более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината в Бельгию, передает ФАН.

«И мотивация, обоснование этих действий, не имеет никакого значения. Что там говорит прокурор? Он может приписывать нам все, что угодно, даже терроризм, а, по сути дела, это только одно — незаконные действия в отношении России», — сказал Морозов.

Он также отметил, что происходящее не имеет отношения к обмену санкционными решениями, а является «гибридной войной», в которой используются «абсолютно все средства».