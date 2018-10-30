Порошенко решил обсудить ситуацию в Азовском море с Меркель

Украинский президент Петр Порошенко планирует обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Азовском море. Об этом говорится в заявлении, размещенном на его официальном сайте.

Отмечается, что лидеры обсудят вопросы укрепления немецко-украинского партнерства. Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные с ситуациями в Донбассе и Азовском море.

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«Речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ», — говорится в сообщении.

Также будут подняты вопросы европейской и евроатлантической интеграции украинской стороны.

Ранее МИД Украины не поддержал выход страны из заключенного в Россией договора об Азовском море.