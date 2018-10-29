Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки 75% данных

В ЦИК Грузии проинформировали, что по итогам обработки 75% голосов на президентских выборах в стране побеждает Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, в настоящее время она набирает 38,9%. При этом кандидат от оппозиции получил 37,35%.

Ранее сообщалось, что по данным экзит-поллов оппозиции и телеканала «Рустави 2», в первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50%, в связи с чем ожидается второй тур.