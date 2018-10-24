Конте посетовал, что Путин давно не приезжал в Италию

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте пригласил президента России Владимира Путина приехать в Италию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Конте, ему бы не хотелось, чтобы у итальянцев сложилось впечатление, что Путин не уделяет им должного внимания.

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«…я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были», — заявил Конте.

Ранее сообщалось, что самолет итальянского премьер-министра Джузеппе Конте приземлился в московском аэропорту «Внуково-2».

Визит Конте должен будет продлиться два дня, в ходе его поездки у итальянского премьера запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Стороны намереваются обсудить международную повестку и двусторонние отношения.