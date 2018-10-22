Медведчук объяснил, почему украинцы нищие

Лидер движения «Украинский выбор — права народа» Виктор Медведчук рассказал, почему украинцы нищие, а экономика страны уничтожена, передает РИА «Новости».

По его словам, это произошло из-за стремление киевских властей к сотрудничеству с МВФ. Медведчук обвинил нынешнее руководство страны в предательстве национальных интересов.

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«Если говорить об общемировом рейтинге, то здесь нас опережают не только Молдова, но и Бутан, Филиппины и даже… Гондурас. Таких «головокружительных» показателей Киев достиг, не просто тесно сотрудничая с МВФ, а под его неусыпным контролем и чутким руководством», — заявил Медведчук.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что повышение цен на газ неизбежно, так как от тарифов зависит сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ).