Лавров: Россия готова сотрудничать с США по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к более конструктивному сотрудничеству с США по Сирии, однако Вашингтон на это не идет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что у России и США есть «канал деконфликтинга по Сирии». По его словам, Москва готова к поиску путей, которые позволят «максимально эффективно урегулировать сирийский конфликт», в том числе, запустить процесс возвращения беженцев, начать политические переговоры и окончательно ликвидировать террористов.

Реклама

«Но пока США к такому полноформатному взаимодействию не готовы», — сказал Лавров.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал о назначении спецпосланника ООН по Сирии.