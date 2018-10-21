Мнучин: США ждут от Эр-Рияда дальнейших шагов по делу об убийстве Хашукджи

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что сделанного Саудовской Аравией заявления о ходе расследования гибели журналиста Джамаля Хашукджи недостаточно. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Мнучина, о результатах расследования говорить рано.

«Преждевременно говорить о санкциях и о любых вопросах, пока мы не продвинемся в расследовании», — сказал Мнучин.

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Он добавил, что в связи с произошедшим не будет принимать участие в конференции Future Investment Initiative, но посетит Эр-Рияд для обсуждения важных вопросов двусторонних отношений.

Ранее Бельгия призвала саудовские власти раскрыть данные по убийству Хашукджи.