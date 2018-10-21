Канада назвала заявления Саудовской Аравии о гибели Хашукджи непоследовательными
В Канаде назвали заявления Саудовской Аравии, связанные с гибелью оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, неправдоподобными и непоследовательными. Заявление размещено на сайте ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что канадская сторона осуждает убийство журналиста, а также призывает к тщательному расследованию обстоятельств произошедшего.
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«Объяснениям, которые предоставлены на данный момент, не хватает последовательности и правдоподобия», — говорится в заявлении.
Отмечается, что все, кто причастен к произошедшему, должны быть привлечены к ответственности.
Ранее Новая Зеландия отказалась ехать на саммит в Саудовскую Аравию из-за смерти Хашукджи.