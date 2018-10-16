Лавров заявил, что Россия не будет дожидаться исключения из Совета Европы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью Euronews, что Россия не будет ждать исключения из Совета Европы.

По словам главы МИД, Россия может сама покинуть организацию.

«Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», — заявил Лавров.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года.