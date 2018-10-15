Путин распорядился подписать договор с Египтом о партнерстве и сотрудничестве

Российский президент Владимир Путин распорядился о подписании с египетской стороной договора о партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Текст распоряжения размещен на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что российский МИД внес предложение о заключении между странами договора о стратегическом сотрудничестве и всестороннем партнерстве.

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«Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в тексте документа.

Ранее глава МИД Египта Самех Шукри рассказал, о чем пойдет речь на переговорах лидера страны Абделя Фаттаха ас-Сиси и президента России Владимира Путин.