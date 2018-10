NYT: желание прибыли поссорит Трампа с конгрессом после скандала с саудовским журналистом

В отношениях с Саудовской Аравией после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, работавшего с американской газетой The Washington Post и критиковавшего королевскую семью, в приоритет вышли финансовые вопросы и, в частности, оборонные сделки президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

NYT напоминает, что сразу после вступления в должность президента США первой зарубежной поездкой Дональда Трампа стал визит в Саудовскую Аравию. Тогда американский лидер принял позицию, которую можно назвать «основополагающей сделкой» с королевской семьей: Трамп не будет читать саудовцам лекции по правам человека, а они будут закупать достаточно американского оружия и военной техники. Как отмечает газета, поездка американского лидера в 2017 году дала сигнал о его приоритетах во внешней политики.

Тем не менее, после скандала с исчезновением журналиста и появлявшейся информации в СМИ о его возможном убийстве в посольстве Саудовской Аравии в Турции, Трамп столкнулся с одной из серьезных проблем выбора. В течение этого времени Трамп отвергал варианты с давлением на саудовское королевство путем отмены сделок по оружию, аргументируя свою позицию тем, что отмена сделки с саудитами будет стоить американских денег и рабочих мест, говорится в материале.

Такой подход может столкнуть Трампа с конгрессом, отмечает NYT, поскольку среди членов — как республиканцев, так и демократов — есть решительный настрой, чтобы использовать рычаг давления с поставками оружия на саудовскую власть.