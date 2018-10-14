Евкуров рассказал о рекомендациях Путина по работе с протестующими

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о подробностях своего разговора с президентом России Владимиром Путиным о реакции на протестные акции в республике.

Он отметил, что разговаривал с Путиным один раз. По словам Евкурова, президент уточнил обстановку и спросил о необходимой помощи.

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«Он сказал, что «да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии», — процитировал Евкуров президента.

Он также подчеркнул, что разговор произошел по инициативе главы государства.

Ранее сообщалось, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Ингушетии.